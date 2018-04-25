Вашингтон с 2014 года "влил" в Украину миллиард долларов

Владимир Матвеев, обозреватель

Соединенные Штаты выделили Украине на улучшение безопасности около одного миллиарда долларов с 2014 года, приводит Радио Свобода заявление посла США в Украине Мари Йованович.

"С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые не только улучшают возможности, но также спасают жизни украинцев", заявила Йованович.

По словам американского посла, наиболее важной инвестицией, которые отмечают американские и украинские генералы, являются "учения, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО".

Посол полагает, что "учения помогли усилить их (солдат ВСУ) возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как изменилась Украина".

Между тем, американский посол не дала точный ответ, когда именно США предоставят Киеву вооружение. "Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим", сказала Йованович.

Наряду с этим посол США также отметила, что посол Курт Волкер в рамках своей миссии работает со всеми сторонами в поиске компромисса для улаживания конфликта на востоке Украины.

В этом контексте спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер изъявил намерение в ближайшие недели вновь посетить Украину в контексте назначений новых ключевых советников президента США Дональда Трампа и тенденции волатильности нарушения огня в Донбассе, с целью "снова подвести итоги" и "увидеть зону конфликта с украинской стороны".

Как сообщают американские источники и СМИ, США ждут ответа РФ по плану Курта Волкера по Донбассу.

Наряду с этим, США вооружаются и увеличивают поддержку Киеву, включая военную. Так, президент США Дональд Трамп 23 марта подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн. В нем заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов.

Конгресс США увеличил расходы на поддержку Украины, установив общий размер ежегодной помощи в $ 620,7 млн., в том числе $ 200 млн. – на военно-технические нужды.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Озвучена общая стоимость оборонного пакета — 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Американский Сенатор Роберт Портман в ходе недавнего визита в Киев, сказал, что помимо Javelin, вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

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Ранее Портман, который также является соавтором антироссийских санкций, лоббировал перед американской администрацией предоставление Украине оборонительного оружия. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Между тем, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, продаёт в Украину гранатометы PSRL — это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7, сообщает dailysignal.com.

Госдеп одобрил также коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Напомним, активное обучение украинских солдат Пентагоном и союзниками по НАТО началось с 2014 года. Кроме того, НАТО оказывает непрямую помощь Украине по пяти направлениям. Для каждой из программ создан отдельный трастовый фонд. Программы основаны в сентябре 2014 года, а в последствии – дополнены.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений в Украину, аргументируя это тем, что такой шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.