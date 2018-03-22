Конгресс США утвердил выделение Киеву 620 млн, 200 из которых - для ВСУ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год в размере 620,700 миллионов долларов, сообщает на своей странице в Facebook посольство Украины в США.

Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

"Согласно законопроекту Пентагона выделяется $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине, что на $50 млн больше ассигнования 2017 года", — говорится в сообщении.

Как сообщало накануне РИА Новости Украина, эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них — подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил Украины.

Кроме того, государственный департамент и имеющие отношение к нему агентства выделят Киеву 420,700 миллионов долларов. Это на 10 миллионов долларов больше прошлогодних расходов США.

"Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки по безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование", — объясняют в посольстве.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в середине декабря прошлого года подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Входит ли стоимость ПТРК Javelin в военную помощь США Украине, пока не уточняется.