США планируют выделить $420 млн общей помощи Украине и $105 млн Грузии

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

"Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", — говорится в проекте бюджета.

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Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.