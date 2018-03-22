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22.03.201804:48
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    США планируют выделить $420 млн общей помощи Украине и $105 млн Грузии

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    В проекте бюджета-2018 указано, что "не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии... Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине".
    Флаги Украины и США
    Twitter Администрации президента Украины

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии, говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

    Петр Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США

    "Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии… Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине", — говорится в проекте бюджета.

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    Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине.

    У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

    Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.

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