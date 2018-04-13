наверх
13.04.201816:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    США дадут Украине $200 млн долларов на оборону

    (обновлено: )4602
    Как сообщил замминистра обороны США, Штаты делают свое дело через инвестиции в меры сдерживания: "Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны".
    Долларовые купюры
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины, сообщил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем во время 11-го Международного форума по безопасности в Киеве.

    Петр Порошенко наградил американского сенатора Роберта Портмана
    president.gov.ua
    Обмен орденов на оружие. Как США и Украина идут рука об руку

    "Мы должны защитить свои страны. Соединенные Штаты делают свое дело через инвестиции в меры сдерживания. Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны", — отметил он.

    "Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", — сказал Карем.

    По его словам, "партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит в Украину уже через несколько недель.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Капитоненко
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство