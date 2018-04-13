США дадут Украине $200 млн долларов на оборону

VANDERLEI ALMEIDA/AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины, сообщил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем во время 11-го Международного форума по безопасности в Киеве.

"Мы должны защитить свои страны. Соединенные Штаты делают свое дело через инвестиции в меры сдерживания. Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны", — отметил он.

"Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", — сказал Карем.

По его словам, "партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит в Украину уже через несколько недель.