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    США передали Украине 20 металлоискателей на 1,5 млн грн

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    В рамках Программы гуманитарного разминирования представители ВС США передали Государственной службе спецтранспорта 20 комплектов современных металлоискателей.
    "Военное телевидение Украины" в youtube

    В Чернигове, на базе учебного центра Государственной специальной службы транспорта, в рамках Программы гуманитарного разминирования командования вооруженных сил США в Европе и руководство отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине передали унифицированное оборудование — 20 комплектов металлоискателей "Майнлаб" подразделениям разминирования ГССТ на общую сумму 1,5 млн грн. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

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    "Мы нуждаемся в массовом и качественном проведении работ по разминированию на востоке Украины, повышении безопасности местного населения от минно-взрывных рисков разминирования территорий. Для этого нам нужны современные средства разминирования", — сказал государственный секретарь Министерства обороны генерал-полковник Александр Дублян.

    По словам главы администрации Госспецтрансслужбы, генерал-лейтенанта Николая Малькова, параметры данных металлоискателей значительно превышают те, с которыми работают саперы сейчас.

    Новое оборудование повысит уровень оперативности реагирования инженерно-саперными подразделениями Госспецтрансслужбы на минно-взрывные риски, качества и безопасности проведения работ по разминированию, а главное — снизит опасность для граждан и грузов, при их перевозке и пребывания на объектах транспортной инфраструктуры Украины, отметил Мальков.

    Государственная специальная служба транспорта является специализированным военным формированием, которое входит в систему Министерства обороны Украины.

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