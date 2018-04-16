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    Экономика

    США выделят $65 млн на экономическое восстановление Донбасса

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (439)

    (обновлено: )23019
    Предполагается, что на первых этапах программы деньги вложат в проекты с быстрой отдачей, например, помогут пострадавшим от конфликта владельца малого и среднего бизнеса.
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до 65 миллионов долларов на экономическое восстановление Донбасса, укрепление торговых связей с Западной Украиной и Евросоюзом и снижение зависимости региона от России, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

    "Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, сильнее всего пострадавших от российской агрессии (регион, в который они входят, известен под названием Донбасс). Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом", — говорится в документе.

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    Предполагается, что на первых этапах программы деньги вложат в проекты с быстрой отдачей, например, помогут пострадавшим от конфликта владельца малого и среднего бизнеса. Такая помощь, по мнению авторов проекта, может повлечь за собой рост числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион.

    Для населения Донбасса готовится специальная PR-кампания. Например, в СМИ будут освещаться истории предпринимателей, чей бизнес поддержал американский подрядчик.

    В документе прописаны различные сценарии, в том числе "захват Донбасса украинскими войсками", сохранение статус-кво, замороженный конфликт и "российское вторжение", пишет издание. Подрядчик должен быть готов реализовывать программу по восстановлению экономики региона в каждой из таких ситуаций.

    Основная цель — возвращение региона в состав Украины, то есть ликвидация самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик как государственных образований.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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