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    США поддержали выделение Украине $620 млн - посол

    (обновлено: )4901
    Посол Украины в США Валерий Чалый написал, что Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 млн долларов.
    Валерий Чалый
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в 620,7 млн долларов, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

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    REUTERS Rick Wilking
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    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет на 2018 год объемом в 1,3 триллиона долларов, на который ранее грозил наложить вето.

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    "Важная новость! Помощь США для Украины увеличивается! Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины. Президент США Д. Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 млн долларов", — написал он на своей странице в Facebook.

    Он также поблагодарил США за "дополнительные ресурсы для обороны и реформ в Украине".

    "Но не менее важно, что это четкий сигнал от стратегического партнера. И нам, и нашим противникам", — заключил Чалый.

    Валерий Чалый/Facebook, 23 марта 2018

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