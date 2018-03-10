Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Господдержка животноводства потерпела крах. Кабмин лишил селян всех налоговых льгот, а госдотации выделяет преимущественно "куриным олигархам". Не удивительно, что держать скот и свиней стало невыгодно.