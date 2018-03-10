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    Андрей Панин

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Взрывв Одессе 4 января 2015
    Хроника 4 января: СБУ разыскивает Чичерину, в Одессе очередной теракт
    10:29 05.01.2015
    3011Мир в Донбассе. Попытка №2
    СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Прощание с актером Андреем Паниным
    Андрея Панина проводили в последний путь аплодисментами
    13:35 12.03.2013
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    Один из школьных друзей Андрея Панина - Александр рассказал, что "в Сибири Панина считали не просто кумиром, а почти родственником"
    Актер Андрей Панин
    Прощание с Андреем Паниным состоится в Москве
    07:37 12.03.2013
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    После гражданской панихиды в храме Воскресения Словущего в Брюсовском переулке пройдет отпевание. Похоронен актер будет на Троекуровском кладбище.
    Андрей Панин
    Андрея Панина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
    12:53 09.03.2013
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    В четверг вечером друг актера режиссер Александр Атанесян сообщил, что похороны пройдут 12 марта, близкие актера рассчитывают похоронить его на Ваганьковском кладбище.
    Андрей Панин
    Актер Андрей Панин почти не жил в квартире, где нашли его тело
    12:42 07.03.2013
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    Актер Андрей Панин практически не жил в квартире, где в четверг нашли его тело, сообщила РИА Новости управляющая дома.
    Пресс-показ нового российского фильма Поцелуй не для прессы прошел в гостинице Националь
    Андрей Панин, скорее всего, погиб из-за несчастного случая - источник
    11:47 07.03.2013
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    Смерть актера Андрея Панина, скорее всего, не носит криминального характера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
    Съемки сериала Шерлок Холмс
    Панин не успел озвучить сериал о Шерлоке Холмсе
    11:33 07.03.2013
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    Съемки нового сериала о Шерлоке Холмсе, где доктора Ватсона сыграл Андрей Панин, которого в четверг нашли мертвым в своей квартире, уже завершились, однако картину еще нужно озвучить, рассказал РИА Новости исполнитель роли Холмса актер Игорь Петренко.
    Пресс-показ нового российского фильма Поцелуй не для прессы прошел в гостинице Националь
    Погиб актер Андрей Панин 
    11:10 07.03.2013
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    Российский актер Андрей Панин был найден мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы в четверг, 7 марта.
    Актер Андрей Панин
    Следов ограбления в квартире Андрея Панина не нашли - источник
    10:40 07.03.2013
    26
    Следов ограбления в квартире артиста Андрея Панина, где его ранее в четверг нашли мертвым с травмой головы, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
    Актер Андрей Панин
    Погиб актер Андрей Панин
    10:30 07.03.2013
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    Тело артиста Андрея Панина, известного по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Каменская", "Свадьба", "Сволочи", с травмой головы обнаружено в квартире на юго-западе Москвы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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