СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
Съемки нового сериала о Шерлоке Холмсе, где доктора Ватсона сыграл Андрей Панин, которого в четверг нашли мертвым в своей квартире, уже завершились, однако картину еще нужно озвучить, рассказал РИА Новости исполнитель роли Холмса актер Игорь Петренко.
Следов ограбления в квартире артиста Андрея Панина, где его ранее в четверг нашли мертвым с травмой головы, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".