1493

По словам лидера фракции левых парламента города Квакенбрюк Андреаса Маурера, на месте президента Украины он бы украинского посла отослал в Африку но не в Германию. Человек, который живет в Германии и "так себя ведет, это просто провокация и потеря контроля".