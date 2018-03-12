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    "Он мог бы в театре играть". Немецкий политик о Порошенко

    (обновлено: )725180
    По словам Андреаса Маурера, украинского лидера уже "никто не воспринимает всерьез", его "время прошло". Он добавил, что "за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале "Open Ukraine" сообщил, как в Германии относятся к президенту Украины Петру Порошенко.

    По его словам, уже никого не удивляет тот факт, что в Украине "Порошенко называют клоуном".

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    "Ну, у нас (в Германии — Ред.) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем", — заявил Маурер.

    Он добавил, что украинского лидера уже "никто не воспринимает всерьез".

    "Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко", — считает Маурер, добавив, что уже никто не будет делать ставку на действующего президента.

    "Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль", — подчеркнул Маурер.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о реформах в Украине, в частности, о процессе децентрализации в стране и ситуации в энергетике.

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