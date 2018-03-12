"Он мог бы в театре играть". Немецкий политик о Порошенко

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале "Open Ukraine" сообщил, как в Германии относятся к президенту Украины Петру Порошенко.

По его словам, уже никого не удивляет тот факт, что в Украине "Порошенко называют клоуном".

"Ну, у нас (в Германии — Ред.) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем", — заявил Маурер.

Он добавил, что украинского лидера уже "никто не воспринимает всерьез".

"Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко", — считает Маурер, добавив, что уже никто не будет делать ставку на действующего президента.

"Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль", — подчеркнул Маурер.

Читайте также: Порошенко к большинству реформ имеет посредственное отношение — Разумков

Ранее президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о реформах в Украине, в частности, о процессе децентрализации в стране и ситуации в энергетике.