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    Политика

    Селфи раздора. Блогеры поссорились из-за Порошенко

    (обновлено: )20610
    Двое украинских блогеров Мирослав Олешко и Елена Монова поссорились из-за селфи с Петром Порошенко. Она возмутилась тем, что тот "заселфил себя драгоценного рядом с президентом".
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Двое блогеров, которые были приглашены на встречу с президентом Петром Порошенко в пятницу — Мирослав Олешко и Елена Монова, поссорились из-за селфи с главой государства.

    Олешко выложил на своей странице в Facebook совместное фото с украинским лидером, за что его раскритиковала другая участница встречи — Монова.

    facebook.com/oleshkomiroslav
    Miroslav Oleshko/Facebook

    Монова возмутилась тем, что Олешко "заселфил себя драгоценного рядом с президентом".

    "Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты", — написала Монова.

    В ответ он попросил "коллегу" не лгать, подчеркнув, что он ничего не нарушил, а фотографию разрешил опубликовать сам Порошенко.

    После этого Монова забанила оппонента.

    Марина и Петр Порошенко
    facebook.com/Алена Яхно
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    Пост вызвал множество комментариев:

    Неля Геращенко написала: "Надеюсь, вы президенту сказали слова благодарности и поддержки от всех порохоботов!"

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    Олешко ответил: "Но люди были с разными точками зрения!"

    Наталия Козыр подчеркнула: "Я очень рада и горда за своих друзей!"

    В свою очередь Александр Назаров отметил: "Аж стошнило после прочтения комментов. Порохо***, вы ж все не уедете за своим работодателем, вы таки недальновидные".

    А Veronika Marine добавила: "Да еще бы… работай оЛешко, может, как и твои коллеги Найем и Лещенко в депутаты метишь?".

    Ранее соцсети активно обсуждали ДТП с кортежем Порошенко.

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