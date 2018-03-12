Селфи раздора. Блогеры поссорились из-за Порошенко

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Двое блогеров, которые были приглашены на встречу с президентом Петром Порошенко в пятницу — Мирослав Олешко и Елена Монова, поссорились из-за селфи с главой государства.

Олешко выложил на своей странице в Facebook совместное фото с украинским лидером, за что его раскритиковала другая участница встречи — Монова.

Монова возмутилась тем, что Олешко "заселфил себя драгоценного рядом с президентом".

"Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты", — написала Монова.

В ответ он попросил "коллегу" не лгать, подчеркнув, что он ничего не нарушил, а фотографию разрешил опубликовать сам Порошенко.

После этого Монова забанила оппонента.

Пост вызвал множество комментариев:

Неля Геращенко написала: "Надеюсь, вы президенту сказали слова благодарности и поддержки от всех порохоботов!"

Читайте также: Порошенко к большинству реформ имеет посредственное отношение — Разумков

Олешко ответил: "Но люди были с разными точками зрения!"

Наталия Козыр подчеркнула: "Я очень рада и горда за своих друзей!"

В свою очередь Александр Назаров отметил: "Аж стошнило после прочтения комментов. Порохо***, вы ж все не уедете за своим работодателем, вы таки недальновидные".

А Veronika Marine добавила: "Да еще бы… работай оЛешко, может, как и твои коллеги Найем и Лещенко в депутаты метишь?".

Ранее соцсети активно обсуждали ДТП с кортежем Порошенко.