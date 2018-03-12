"Мафии Порошенко - смертную казнь". Протест под домом Авакова

Сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Протестующие держали множество плакатов, в частности, "Мафии Порошенко — смертную казнь".
В политсиле заявили, что Аваков должен ответить, в том числе, за "зачистку" палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Рады, которая произошла в минувшие выходные.
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"Силовой разгон палаточного городка, провал реформ, коррупционные схемы с закупкой рюкзаков, нерасследованные дела, многочисленное состояние за границей — за все эти преступления Аваков должен понести ответственность", — указывает партия.
Также сторонники Саакашвили заявили, что будут продолжать пикетировать дома чиновников.