"Мафии Порошенко - смертную казнь". Протест под домом Авакова

Листовки, которые наклеили участники митинга возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).