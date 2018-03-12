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    Фотоленты

    "Мафии Порошенко - смертную казнь". Протест под домом Авакова

    (обновлено: )27441
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Участники автопробега до дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Возле дома министра участники планируют провести митинг с требованием отставки чиновника (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Участники митинга возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Листовки, которые наклеили участники митинга возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Участники митинга возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Киеве против главы МВД Украины А. Авакова
    Участник митинга возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Митинг возле дома министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки (министра обвиняют в жестоком разгоне палаточного лагеря сторонников Михаила Саакашвили возле Верховной рады, а также в коррупционных схемах продажи министерству внутренних дел Украины тактических рюкзаков).

    Сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова с требованием его отставки. Протестующие держали множество плакатов, в частности, "Мафии Порошенко — смертную казнь".

    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?

    В политсиле заявили, что Аваков должен ответить, в том числе, за "зачистку" палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Рады, которая произошла в минувшие выходные.

    Смотрите также: "Аваков, выходи!" Под дом главы МВД приехали люди

    "Силовой разгон палаточного городка, провал реформ, коррупционные схемы с закупкой рюкзаков, нерасследованные дела, многочисленное состояние за границей — за все эти преступления Аваков должен понести ответственность", — указывает партия.

    Также сторонники Саакашвили заявили, что будут продолжать пикетировать дома чиновников.

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