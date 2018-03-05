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    Политика

    Аваков улетел в Германию

    (обновлено: )74402
    Главу МВД заметили на самолете авиакомпании Lufthansa рейса LH1491 по маршруту Киев - Франкфурт. Рейс вылетел из аэропорта "Борисполь" с задержкой в 43 минуты в субботу.
    Арсен Аваков в Германии
    strana.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министра внутренних дел Арсена Авакова в воскресенье заметили на самолете авиакомпании Lufthansa рейса LH1491 по маршруту Киев — Франкфурт. Об этом "Стране" сообщили очевидцы, летевшие тем же рейсом.

    Рейс вылетел из аэропорта "Борисполь" с задержкой в 43 минуты, в 14:49.

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    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год. Из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен — роялти от "Издательство Фолио", 295 424 — проценты в "Ощадбанке".

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