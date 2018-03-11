"Аваков, выходи!" Под дом главы МВД приехали люди

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В Киеве устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, передает hromadske.ua.

Участники акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой. Протестующие требовали отставки Авакова.

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"Аваков, выходи!" — скандировали участники акции, часть из которых на место привезли и рюкзаки МВД.

Ранее СМИ сообщили о существовании у четы Аваковых дорогой виллы в Италии.