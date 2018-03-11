наверх
11.03.201816:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Аваков, выходи!" Под дом главы МВД приехали люди

    (обновлено: )1223150
    Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивали лозунги, в которых выдвигали претензии к деятельности министра.
    Скриншот с видео

    В Киеве устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, передает hromadske.ua.

    Участники акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой. Протестующие требовали отставки Авакова.

    Читайте также: Обиженный Аваков. Каких еще сюрпризов ждать от главы МВД?

    "Аваков, выходи!" — скандировали участники акции, часть из которых на место привезли и рюкзаки МВД.

    Ранее СМИ сообщили о существовании у четы Аваковых дорогой виллы в Италии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине