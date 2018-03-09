Ницой о "русскоязычном" Авакове: это позор и проблема всех украинцев

Демонстративное употребление министром внутренних дел Арсеном Аваковым русского языка следует расценивать как пренебрежение к Украине и украинскому народу, заявила скандально известная писательница Лариса Ницой.

"Даже Азаров не побоялся быть смешным и попытался говорить на украинском языке. Зато Аваков, вероятно, боится, что над ним начнут смеяться, если он будет говорить на украинском. В такой ситуации Аваков мне кажется закомплексованным мальчиком, который хочет быть только сильным, крепким и крутым, и боится быть смешным", — заявила Ницой в эфире телеканала ZIK.

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Такое поведение министра писательница расценивает как пренебрежение к Украине и украинскому народу. Она отмечает, что Аваков является высокопоставленным чиновником, который должен соблюдаться закон о государственной службе и языкк общения.

"Аваков должен был показать обществу, что он пытается учить украинский язык, поскольку должен соблюдать закон о государственной службе, который обязывает всех государственных служащих говорить на украинском языке. Но когда министр, который отвечает за порядок в этой стране, сам же нарушает законы, то это полный позор! И это не проблема Авакова, это проблема всех украинцев", — подчеркнула Лариса Ницой.

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Напомним, ранее Ницой оказалась в эпицентре очередного языкового скандала, сравним Киев из-за большого количества русскоязычных граждан с Тамбовом.