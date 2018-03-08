Субботник Авакова и воскресение коалиции

Валерий Самойлов, обозреватель

В субботу, 3 марта, в семь утра "орлы" Авакова приступили к силовой зачистке лагеря "михомайдановцев" под стенами Верховной Рады. Управились быстро. За полчаса. По ходу найдя в лагере гранаты, коктейли "Молотова" и дымовые шашки. Сотню активистов арестовали.

"Индульгенцию" правоохранителям тут же публично выписал сам генпрокурор Юрий Луценко: "Несмотря на то, что с тех пор правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки, одни активисты акций задержаны по подозрению в похищении человека, другие — по подозрению в убийстве целой семьи фермеров, мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно".

Короче обыски и аресты среди участников палаточного городка проводили не только потому, что собирались найти "кучу оружия и взрывчатки", но еще и потому, что жильцы городка оказывается были замешены в убийстве семьи фермера, похищении человека и пр. Не протестанты, одним словом, а сборище уголовников. Ну и как с такими прикажете обращаться? Браво, господин Луценко, а ведь еще четыре года назад вы во всех протестующих и уж тем более системно, в палаточных городках или на Майдане, величали исключительно "побратимами". Что же переменилось? Неужто с тех пор так деградировали ваши "побратимы", что стали исключительно уголовниками? Вопрос – риторический.гра

Синхронность действий главы МВД и генеральной прокуратуры косвенно подтверждают слух, что Порошенко, лидерам НФ и премьеру таки удалось договориться о единой коалиции и списке на предстоящих досрочных или назначенных в срок парламентских выборах. Так накануне разгона по столичным СМИ разогнали новость о наличии такой договоренности и даже пропорциях: 50 % БПП, 30% НФ и 20% Гройсману. Так это или нет покажет ближайшее время. Но вот такое "взаимопонимание" Луценко с Аваковым давно не наблюдалось.

Следуя этому предположению нельзя даже исключать, что конституционные новации Петра Алексеевича о включении в Основной закон положения о том, что Украина стремиться к полноправному членству в ЕС и НАТО всего лишь прелюдия к тому, чтобы запустить на этой волне полноценный процесс изменений а-ля Яценюк и Луценко о переходе страны из статуса президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. Почему – нет? Ведь в социально-экономическом плане ни президенту, ни правящим партиям пересичным предложить нечего. А так вот сменим форму правления и заживем богато. В конце концов опыт двух Майданов показал, что шутка "дурень думкой богатеет" и не шутка вовсе, если речь об украинском избирателе. А очень даже эффективная политтехнология. И может собрать десятки миллионов голосов, если хорошо носителям этих голосов зазомбировать голову. Медиа для этой цели у всех коалициантов более, чем достаточно. Так что вперед к европейской парламентско-президентской республике. Тем более, что в рамках такой модели, все ныне власть предержащие останутся на своих местах. Ну разве что Парубий уступит спикерство Яценюку или Гройсману. Дык, не велика потеря.

Возможность подобной сговорчивости и реальное создание обновленной властной коалиции кроме самосохранения перед угрозой провала на выборах под собой может иметь еще один мотив: создание антикоррупционного суда. То, что Порошенко, Гройсман, Аваков, Яценюк и прочие коалицианты – первые кандидаты в клиенты для АКС очевидно для всех. И прежде всего для вышеперечисленных персонажей. А раз так, то перед общей угрозой проще и объединяться. Например, на условиях гласной и негласной взаимной поддержки, если вдруг кто-то из нынешних випов окажется в поле зрения и внимания НАБУ-САП-АКС. К слову, при такой солидарной ответственности от преследования и наказания этим ребятам будет проще договориться, например, о медийной атаке на неудобного кандидата на пост судьи АКС или наоборот о консолидированной поддержке "своего", договороспособного. Одним словом, реальность АКС, как завершающего звена по борьбе с высшими коррупционерами в Украине, попавшими по политическим причинам в немилость к США и ЕС, может стать "цементом" в настоящей мужской дружбе по неволе, между ныне власть предержащими. Да так, что главной угрозой для "отступника", если вдруг кто нарушит договор, станет передача его подельниками в руки АКС.

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Так что, чтобы как-то выжить и не сесть гаранту и его заклятым "друзьям" впору незамедлительно объединяться. Тем более, что утрата власти через будущие выборы, при наличии АКС и жаждущей реванша Юлии Владимировны почти стопроцентная гарантия скорой посадки для всех, кто отнял у нее заслуженный пост президента Украины в 2014-м.

Все эти планы наших власть предержащих могут оказаться очередной иллюзией утопающих в поисках спасительной соломинки, которой у колониальной администрации аборигенов уже нет. Не так давно, Виталий Портников, знаменитый тем, что часто изрекает прогнозы по принципу: что у Портникова на языке, то у Госдепа в голове, заявил в интервью UkrLife.tv: "… Ручное управление Запада продолжится до того момента, пока мы не начнём зарабатывать деньги сами… Ближайшие 10 лет рассчитывать на национальное управление… не приходится. Эти возможности перед нами в случаях успешного проведения реформ и отдачи нами кредитов, восстановления территориальной целостности, откроются примерно… в 2035-36 году".

Откровенно и цинично. Но – честно. Так оно и будет. Единственная поправка на сроки внешнего управления. Едва ли оно ограничиться десятью годами. Да и 2035-36-й годы – избыточно оптимистичная дата. Обычно колониальное, переходящее плавно в неоколониальное правление, длится сотнями лет. Так что Портников явно лукавит. Прямо-то сказать, что США пришли в Украину навсегда он ведь тоже не может. И что все предшествующие события, включая Майданы и кредиты, были средствами для такого прихода и порабощения.

Ну а кто будет помехой этому сценарию, того милости просим под юрисдикцию антикоррупционного суда. Благо первое чтение в ВР соответствующий закон уже прошел. Второе, по слухам может стать и окончательным. С ритуальными поправками депутатов, которые в расчет брать никто не станет. Потому как писано в США не для обсуждения в Киеве, а исключительно для утверждения.