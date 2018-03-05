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    Суд повторно арестовал недвижимость сына Авакова

    (обновлено: )112
    Согласно решению Соломенского райсуда Киева, арест наложен на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве и еще одну квартиру в Харькове.
    Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в растрате средств на приобретении рюкзаков для Нацгвардии.

    Арсен Аваков. Архивное фото
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    Суд первой инстанции восстановил арест недвижимости сына руководителя Министерства внутренних дел Украины.

    Таким образом, арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22, сообщает "Слово и Дело".

    Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.

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