Суд повторно арестовал недвижимость сына Авакова

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева повторно наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в растрате средств на приобретении рюкзаков для Нацгвардии.

Суд первой инстанции восстановил арест недвижимости сына руководителя Министерства внутренних дел Украины.

Таким образом, арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22, сообщает "Слово и Дело".

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Первого ноября 2017 года суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.