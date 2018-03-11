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    По Рубану. Порошенко хочет максимально напугать украинцев - Корнейчук

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест (591)

    (обновлено: )1178130
    Порошенко истерично готовится к "Великой Зраде" с введением миротворцев на Донбасс. И мы видим продолжение имитации антироссийского Порошенко, который якобы защищает страну от Путина, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Шевченковский районный суд Киева избрал руководителю центра "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали на линии разграничения, меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Рубана подозревают по  ч. 1 ст. 14 (Подготовка преступления), ч. 3 ст. 258 (Террористически акт), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

    СБУ показала оперативное видео задержания Рубана. Видео
    Видеоканал СБУ на Youtube
    СБУ показала оперативные кадры задержания Рубана

    Задержание произошло на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут. Под видом переселенца Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели. Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле. Но СБУ подозревает генерала в подготовке террористического акта «с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания "состояния хаос", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть. А так же  создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных миротворческих сил подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

    По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А так же осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства. Но, по мнению политолог, это очередное надуманное задержание, которое сделано с определенной целью.

    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Канал СБУ на Youtube
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве

    "Итак, коротко об аресте Рубана. Порошенко истерично готовится к "Великой Зраде" с введением миротворцев на Донбасс. И мы видим продолжение имитации антироссийского Порошенко, который якобы защищает страну от Путина. К этой имитации относится, в частности, фейковый закон об оккупированных территориях. Понятно, что никакого покушения на Порошенко и терракты Рубан не готовил. Зачем? Тем более он ранее принимал участие в обмене наших пленых. Зато — раз постоянно ездил на Донбасс и имеет связи, то готовый "террорист". Да и, как подтвердил на суде Рубан, он не брезговал возить контрабанду через границу", — пишет на свой стране в соцсети Дмитрий Корнейчук.

    По мнению политолога, Порошенко сейчас надо максимально напугать украинцев: мол, если не будет миротворцев — то последуют теракты. А за ними — и Путин нападет.

    Смотрите также: Отверг все обвинения. Как Рубану выбирают меру пресечения

    "Разыграно очередное низкопробное шоу для патриотов. Но для народа прокатит…", - подчеркивает Корнейчук.

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