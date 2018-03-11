По Рубану. Порошенко хочет максимально напугать украинцев - Корнейчук

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Шевченковский районный суд Киева избрал руководителю центра "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали на линии разграничения, меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14 (Подготовка преступления), ч. 3 ст. 258 (Террористически акт), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Задержание произошло на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут. Под видом переселенца Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели. Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле. Но СБУ подозревает генерала в подготовке террористического акта «с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания "состояния хаос", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть. А так же создания условий, при которых силы, привлеченные к проведению антитеррористической операции, будут перемещены из восточных регионов Украины в Киев, что позволит Российской Федерации начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом вооруженных миротворческих сил подразделения вооруженных сил Российской Федерации и незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А так же осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства. Но, по мнению политолог, это очередное надуманное задержание, которое сделано с определенной целью.

"Итак, коротко об аресте Рубана. Порошенко истерично готовится к "Великой Зраде" с введением миротворцев на Донбасс. И мы видим продолжение имитации антироссийского Порошенко, который якобы защищает страну от Путина. К этой имитации относится, в частности, фейковый закон об оккупированных территориях. Понятно, что никакого покушения на Порошенко и терракты Рубан не готовил. Зачем? Тем более он ранее принимал участие в обмене наших пленых. Зато — раз постоянно ездил на Донбасс и имеет связи, то готовый "террорист". Да и, как подтвердил на суде Рубан, он не брезговал возить контрабанду через границу", — пишет на свой стране в соцсети Дмитрий Корнейчук.

По мнению политолога, Порошенко сейчас надо максимально напугать украинцев: мол, если не будет миротворцев — то последуют теракты. А за ними — и Путин нападет.

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"Разыграно очередное низкопробное шоу для патриотов. Но для народа прокатит…", - подчеркивает Корнейчук.