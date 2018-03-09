"Дело Рубана". Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль дело главы Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", — сказал глава государства в ходе встречи с главой СБУ, передает "112 Украина".

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.