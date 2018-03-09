"Дело Рубана". Порошенко поручил главе СБУ взять под личный контроль

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.
"Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", — сказал глава государства в ходе встречи с главой СБУ, передает "112 Украина".
В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.