Порошенко не будет вводить военное положение после задержания Рубана - Тука

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение.

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"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", — сказал Тука в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.

Кроме того, Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента к подобному шагу.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.