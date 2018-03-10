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    Полиция Германии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Эвакуация людей с судна, столкнувшегося с опорой моста в Германии
    Туристическое судно врезалось в опору моста в ФРГ, 27 человек пострадали
    09:31 27.12.2017
    100
    По информации СМИ, столкновение с опорой автодорожного моста произошло во вторник вечером, пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.
    Вид на железную дорогу. Архивное фото
    В Германии мужчина выжил после того, как его дважды переехали электрички
    08:55 27.12.2017
    107
    По информации полиции, 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.
    Гёрлитцер парк. Архивное фото
    Эффект "нулевой терпимости". В берлинском парке легко продают наркотики
    10:19 23.11.2017
    221
    Одно из "злачных мест" Берлина - Гёрлитцер парк, стал центральным местом распространения наркотиков. Репортеры поговорили с окрестными жителями, а также с представителями властей города и полиции о ситуации в парке и о том, почему не удается навести там порядок.
    Акции протеста в Гамбурге
    Почти 300 человек были задержаны во время протестов в Гамбурге
    04:10 09.07.2017
    95Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    По информации немецкой полиции, с начала протестов против саммита G20 в Гамбурге были задержаны правоохранителями 144 человека и еще 144 человека арестованы.
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    Полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге
    22:08 07.07.2017
    252Протестный Гамбург: итоги саммита G20
    Полиция Гамбурга уточнила, что правоохранители зафиксировали уличный разбой и вмешались, но нарушители напали на них, вынудив одного из сотрудников сделать предупредительный выстрел.
    Мужчина из Афганистана убил 5-летнего мальчика из России в ФРГ
    Мужчина из Афганистана убил 5-летнего мальчика из России в ФРГ
    01:23 04.06.2017
    350Мигранты штурмуют ЕС
    Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. По информации портала, 41-летний афганец взял мальчика из России в заложники и нанес ему смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать.
    В Берлине произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами. Видео
    В Берлине произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами 
    23:53 01.05.2017
    84
    В центре Берлина произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами, которые провели несанкционированную акцию в честь "революционного первого мая".
    Взрывы у автобуса Боруссии
    Взрывные устройства были на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии"
    22:24 11.04.2017
    67
    По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".
    Полиция Эссена
    Полиция ФРГ предотвратила теракт в торговом центре Эссена
    06:28 12.03.2017
    93
    Расследование привело правоохранителей в город Оберхаузен неподалеку от Эссена, там были задержаны и допрошены двое мужчин, в их жилищах прошел обыск.
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге
    На месте наезда на прохожих в Гейдельберге 
    00:44 26.02.2017
    121
    В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался.
    Наезд на прохожих в Гейдельберге
    Один из пострадавших после наезда на прохожих в Гейдельберге скончался
    23:45 25.02.2017
    153
    Мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ. Двое других пострадавших - 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медпомощи отпущены домой.
    Полиция, архивное фото
    Полиция Кёльна предотвратила повторение прошлогодних нападений
    23:11 01.01.2017
    186Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    По информации полиции, правоохранители задержали и проверили множество мужчин, прибывших на главную железнодорожную станцию и направлявшихся в центр Кёльна.
    В Дрездене неизвестные сожгли несколько полицейских автомобилей. Видео
    В Дрездене неизвестные сожгли несколько полицейских автомобилей 
    23:39 03.10.2016
    62
    В Дрездене во время празднования Дня объединения Германии неизвестные сожгли несколько патрульных автомобилей. Убытки от поджога оценены в десятки тысяч евро.
    Ангела Меркель
    Германия и проблема мигрантов. Меркель уже никто не верит
    18:23 27.09.2016
    1871Мигранты штурмуют ЕС
    Терроризм не приходит в Германию, он уже давно здесь, заявил журналистам глава профсоюза полиции, добавив, что нельзя исключать того, что "сотни террористов прибыли в страну вместе с потоком беженцев".
    Полиция Германии. Архивное фото
    Германия, защита от терроризма: отмена врачебной тайны и 2 млрд евро на полицию
    13:54 12.08.2016
    275ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер объявил о мерах по повышению безопасности в Германии, в числе которых - расширение штата полицейских, создание новой спецслужбы по борьбе с киберпреступностью, ускоренная депортация и отмена врачебной тайны в случае вероятной общественной угрозы.
    На заседании Бундестага. Архивное фото
    Одиннадцать депутатов в ФРГ с турецкими корнями охраняет полиция
    06:17 12.06.2016
    254
    Решение обеспечить депутатам усиленную охрану было принято на совещании берлинской городской, федеральной и уголовной полиции ФРГ.
    Наводнение в Магдебурге, Германия. Архивное фото
    В Германии из-за наводнений за ночь погибли четыре человека
    04:44 30.05.2016
    316Природные катаклизмы по всему миру.
    В ночь на понедельник к гибели людей привела попытка спасти человека из затопленного дождем гаража в городе Швебиш-Гмюнд в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
    Полиция в Германии. Архивное фото
    В Германии выдан ордер на арест 76 исламистов
    05:45 10.04.2016
    40Военная кампания против "Исламского государства"
    По информации немецких СМИ, в 2015 году из Германии в Сирию и Ирак уехали 150 исламистов. За несколько лет ради исламистского террора ФРГ покинули 800 человек, около 130 из них погибли.
    За взрывом автомобиля в Берлине стоит оргпреступность - следствие
    На месте взрыва в Берлине 
    23:35 15.03.2016
    278
    Рабочая версия следствия заключается в том, что за ЧП с взорвавшимся автомобилем в Берлине стоит организованная преступность, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель полиции немецкой столицы.
    Полиция в Германии. Архивное фото
    Полиция получила 45 заявлений о домогательствах за 5 дней карнавала в Кельне
    00:12 10.02.2016
    128Мигранты штурмуют ЕС
    Глава местной полиции Юрген Матиес сообщил, что правоохранители задержали 99 человек и арестовали 432 человека. По официальным данным, в "розовый понедельник" порядок в Кельне обеспечивали 1850 правоохранителей.
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