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Одно из "злачных мест" Берлина - Гёрлитцер парк, стал центральным местом распространения наркотиков. Репортеры поговорили с окрестными жителями, а также с представителями властей города и полиции о ситуации в парке и о том, почему не удается навести там порядок.