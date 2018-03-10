Одно из "злачных мест" Берлина - Гёрлитцер парк, стал центральным местом распространения наркотиков. Репортеры поговорили с окрестными жителями, а также с представителями властей города и полиции о ситуации в парке и о том, почему не удается навести там порядок.
Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. По информации портала, 41-летний афганец взял мальчика из России в заложники и нанес ему смертельное ранение. Он также тяжело ранил его мать.
В субботу около 16.00 (17.00 по Киеву) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника. Позднее один из пострадавших скончался.
Мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ. Двое других пострадавших - 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медпомощи отпущены домой.
Терроризм не приходит в Германию, он уже давно здесь, заявил журналистам глава профсоюза полиции, добавив, что нельзя исключать того, что "сотни террористов прибыли в страну вместе с потоком беженцев".
Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер объявил о мерах по повышению безопасности в Германии, в числе которых - расширение штата полицейских, создание новой спецслужбы по борьбе с киберпреступностью, ускоренная депортация и отмена врачебной тайны в случае вероятной общественной угрозы.
Рабочая версия следствия заключается в том, что за ЧП с взорвавшимся автомобилем в Берлине стоит организованная преступность, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель полиции немецкой столицы.
Глава местной полиции Юрген Матиес сообщил, что правоохранители задержали 99 человек и арестовали 432 человека. По официальным данным, в "розовый понедельник" порядок в Кельне обеспечивали 1850 правоохранителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".