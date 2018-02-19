В немецком парламенте жестко раскритиковали идею отмены санкций против России

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Представители политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны Зигмара Габриэля о постепенной отмене санкций в отношении России после ввода миротворческого контингента в Донбасс, пишет газета Bild.

Немецкий дипломат на Мюнхенской конференции по безопасности поддержал идею президента России Владимира Путина о вводе "голубых касок" в Донбасс. Он отметил, что с появлением миротворцев в зоне конфликта может начаться постепенная отмена антироссийских санкций.

По словам представителя Христианско-демократического союза (ХДС) и председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, снятие ограничительных мер не приведет к смене нынешнего политического курса России.

"Пока российская сторона не выполнит Минские соглашения, отмена санкций будет совершенно неправильным сигналом", — приводит издание его слова.

Представительница "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт также раскритиковала предложения главы МИД Германии о постепенном снятии антироссийских санкций.

"Пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении санкций", — сказала она, назвав присоединение Крыма к России "аннексией".

Ранее по данным СМИ, об отказе от политики санкций в Германии говорят все чаще. В частности, недавно с таким предложениям выступили пять министров. Райнер Хаселофф, министр земли Саксония-Анхальт, назвал их неэффективным инструментом. В пользу постепенного ослабления ограничительных мер в случае готовности России пойти на уступки высказывался и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Похожие заявления звучали со стороны представителей Свободной демократической партии, Левых и "Альтернативы для Германии".

На санкции в связи с многомиллиардными убытками жалуются и немецкие фирмы. Мельник, между тем, не воспринимает эту позицию всерьез: по его словам, в 2017 году экспорт из Германии в Россию увеличился на 20,4 процента.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и РФ с 2014 года превысили 100 миллиардов евро. По его мнению, европейская экономика платит высокую цену за конфликт.