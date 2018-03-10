Депутат бундестага полагает, что на переговорах Порошенко и Меркель речь шла главным образом о сохранении санкционного курса против России и обеспечении Киеву поддержки со стороны правительства Германии.
Действия Штайнмайера в 2014 году, а также его коллег из Франции и Польши депутат Бендестага Хунко объясняет тем, что западные политики ставили геополитическую цель: вовлечь Украину в сферу влияния Запада.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.