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    Андрей Хунко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    Европа не однородна в оценке событий в Донбассе - депутат бундестага
    14:25 02.02.2017
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    Депутат бундестага полагает, что на переговорах Порошенко и Меркель речь шла главным образом о сохранении санкционного курса против России и обеспечении Киеву поддержки со стороны правительства Германии.
    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    Дискуссия по Украине в ПАСЕ без РФ смещена - немецкий депутат
    18:36 25.01.2017
    29472Резолюция ПАСЕ по Украине
    Немецкий депутат Андрей Хунко, выступая на заседании сессии ПАСЕ, отметил, что заслушать необходимо все 47 членов Совета Европы, в том числе и Российскую Федерацию.
    Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Андрей Хунко
    Штайнмайер и Донбасс: ошибки немецкого политика
    08:01 28.11.2016
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    Действия Штайнмайера в 2014 году, а также его коллег из Франции и Польши депутат Бендестага Хунко объясняет тем, что западные политики ставили геополитическую цель: вовлечь Украину в сферу влияния Запада.
    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Депутат бундестага Андрей Хунко: Не считаю Штайнмайера министром-миротворцем
    12:35 16.11.2016
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    Франк-Вальтер Штайнмайер – неподходящий кандидат на должность федерального президента, считает депутат немецкого бундестага от партии Левые Андрей Хунко.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    Депутат ПАСЕ призвал учитывать все точки зрения на ситуацию в Украине
    18:33 12.10.2016
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    По мнению немецкого парламентария, было бы хорошо, чтобы ассамблея имела бы достаточно мудрости для рассмотрения двух точек зрения, чтобы провести дебаты и поощрить диалог.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    Депутат ПАСЕ ждет разъяснений о якобы начатом СБУ расследовании
    17:11 20.01.2016
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    Депутат немецкого бундестага и член ПАСЕ Андрей Хунко, посетивший Донбасс, отметил, что государства не должны создавать препятствия депутатам в их парламентской работе.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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