Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд рассказал, что российскую нефть можно заменить нефтью, доставляемой при помощи танкеров и других средств откуда угодно.
Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд отметил, что около 40% государственного бюджета России состоит из доходов от экспорта сырой нефти, а на природный газ приходится менее 10%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".