наверх
10.03.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Андреас Умланд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Андреас Умланд
    Политолог: после выборов немцев ждет неприятное зрелище в бундестаге
    05:11 25.09.2017
    1278Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    По словам немецкого политолога Андреаса Умланда, изменится парламент в том смысле, что в первый раз с 50-х годов в бундестаге будет радикально-правая, право-популистская партия.
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7: как Запад пытается сшить себя снова
    07:35 27.05.2017
    1179Саммит G7 на Сицилии: итоги
    Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире "ГС" отметил, что межlу Дональдом Трампом и европейскими лидерами возникло напряжение, которое придется как-то преодолеть.
    Андреас Умланд
    Умланд: имидж Украины в Европе значительно портят коррупция и олигархи
    10:17 28.09.2016
    516Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире "ГС" заявил, что из-за негативного имиджа самой Украины и кризиса мигрантов вопрос о предоставлении стране безвизового режима может затянуться.
    Шенгенская виза - заграничные паспорта РФ
    Немецкий политолог: не исключено, что Шенгенской зоны уже не будет
    10:10 20.01.2016
    410Мигранты штурмуют ЕС
    В Еврозоне существуют проблемы, но это нельзя назвать концом Европы, считает немецкий политолог Андреас Умланд. Возможно, в будущем будет введен паспортный контроль между странами Шенгенской зоны.
    Месторождение нефти. Архивное фото
    ЕС не зависит от нефти из РФ в такой степени, как многие полагают – СМИ
    17:40 03.08.2015
    171
    Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд рассказал, что российскую нефть можно заменить нефтью, доставляемой при помощи танкеров и других средств откуда угодно.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Нефтяное эмбарго ЕС станет физическим препятствием для Кремля - СМИ
    16:47 03.08.2015
    423
    Старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд отметил, что около 40% государственного бюджета России состоит из доходов от экспорта сырой нефти, а на природный газ приходится менее 10%.
    Украина и Россия
    Обзор мировых СМИ: Украина, РФ и Запад – взаимная зависимость
    13:59 03.08.2015
    564
    Несмотря на то, что аналитики часто предлагают обеспечить Украину оборонительным вооружением, многие порой забывают о том, что Запад остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером России.
    Госсекретарь США Джон Керри, а также министры иностранных дел Италии, Германии Великобритании, Франции и Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
    Саммит глав МИД G7: санкции против РФ не самоцель, усталость от Украины
    13:47 16.04.2015
    10155Реакция в мире на события в Украине
    Министры призвали все стороны конфликта в Украине соблюдать достигнутые договоренности и стремиться к "дальнейшему прогрессу" в вопросах прекращения огня и вывода тяжелого вооружения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги