Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь

РИА Новости Украина

В США продолжается расследования вмешательства в президентские выборы, в Германии канцлер Меркель мирится с оппозиционерами, а победителем Берлинского кинофестиваля стал румынский режиссер. Подробнее – в кратком дайджесте от РИА Новости Украина.

Ответный удар

Члены Демократической партии США в субботу опубликовали меморандум по российскому расследованию в ответ на аналогичный шаг республиканцев. В документе законодатели защищают Минюст и ФБР, пытаясь доказать, что прослушка бывшего советника Дональда Трампа Картера Пейджа была обоснованной.

"Наше расширенное исследование не выявило свидетельств незаконного, неэтичного или непрофессионального поведения правоохранительных органов", — заключил автор, член палаты представителей Адам Шифф, слова которого приводит газета WashingtonPost. Ранее свой меморандум выпустили республиканцы. В нем они сообщили о нарушениях, связанных с электронной прослушкой Пейджа, а также заявили об "очевидной предвзятости" ФБР по отношению к Трампу, чего не скажешь об их подходе к Хиллари Клинтон.

Как напоминает издание Hill, ранее в феврале Трамп уже блокировал публикацию меморандума демократов, обязав их внести в него поправки. Когда документ все же был обнародован, Белый дом сделал вывод, что на 10 его страницах не содержится ответов на серьезные вопросы, поднятые республиканцами. Сам Трамп назвал записку демократов "провалом".

Компромисс с оппонентом

Канцлер Германии Ангела Меркель решила повысить одного из своих самых ярких критиков. Теперь парламентарий Йенс Шпан займет пост министра здравоохранения ФРГ. Если правительственная коалиция наконец состоится, Меркель приблизит к себе человека, которого немецкие СМИ называют "контрагентом". "Для Йенса Шпана назначение на должность министра в любом случае станет следующим шагом по карьерной лестнице, но что это будет означать для его босса?" — таким вопросом задается издание DeutscheWelle.

Тридцатисемилетний политик требует большей безопасности и порядка в Германии, хочет ограничить число прибывающих беженцев, призывает запретить ношение бурки и отвергает двойное гражданство. При этом Шпан хочет, чтобы его воспринимали как консервативного либерала. Карьера политика развивалась достаточно стремительно. В 15 лет он присоединился к молодежному крылу ХДС, а в 22 уже занял место в бундестаге от партии. Шпан сконцентрировался на здравоохранении еще на начальных этапах своего политического становления. С 2015 года он служит на посту заместителя министра финансов.

Скриншот с Youtube Йенс Шпан

Победитель Берлинале

Эксперты признали лучшим фильмом 68-го Берлинале экспериментальную картину "Не трогай меня" румынского режиссера Адины Пинтилие. В своей полудокументальной работе 38-летняя Пинтилие исследует стороны и грани человеческой сексуальности. Режиссер воспринимает этот фильм, который стал ее первым полным метром, как исследовательский проект на тему интимности, пишет газета Zeit. Обозреватель издания FrankfurterAllgemeineZeitung, в свою очередь, отозвалась о картине в негативных тонах. "Я чувствовала, что мной манипулируют", — пишет она.

"Я не хотела знать все это, потому что желала оставаться в кинотеатре, а не в терапевтическом центре". Как в итоге заключила журналистка, "жюри увидело это по-другому и дало фильму "Золотого медведя".

Газета Welt озаглавила свою статью о Берлинале словом "шокирующее решение", отметив, что такого исхода не ожидал никто. Другие же награды были распределены по более очевидной схеме, считает издание. Один приз всегда достается США, на этот раз — Уэсу Андерсону и его "Собачьему острову".

REUTERS Fabrizio Bensch Режиссер Уэс Андерсон и актеры перед показом фильма «Остров собак» на 68-м Берлинском международном кинофестивале «Берлин» в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.

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"Серебряного медведя" присудили художнику по костюмам Елене Окопной за выдающийся художественный вклад. Три награды достались южноамериканскому кино. Еще одна — французскому. Энтони Бажон, сыгравший в фильме "Молитва", был признан лучшим актером.

Город мертвых в Египте

Древний некрополь был обнаружен в египетской провинции Эль-Минья в 245 километрах к югу от Каира. Кладбище включает в себя более тысячи статуй и 40 саркофагов с мумиями. Возраст найденного некрополя составляет более двух тысяч лет. Археологи начали раскопки в прошлом году и обнаружили тогда могилы жрецов Тота, древнеегипетского бога луны и мудрости. Как сообщает газета DailyMail, найденные в этот раз 40 саркофагов предположительно принадлежали членам семьи жрецов. Издание отмечает, что мумии были найдены в саркофагах, имеющих форму человеческого тела, вместе с ожерельем, на котором иероглифическим письмом было написано "Счастливого нового года". Кроме того, археологи нашли четыре хорошо сохранившиеся канопы – ритуальные сосуды, в которых древние египтяне хранили органы, извлеченные из тел умерших. DailyMail подчеркивает, что данная находка является только началом и археологам понадобится еще пять лет для продолжения раскопок. По мнению изданияMirror, новые открытия могут помочь развитию туристического сектора в Египте.