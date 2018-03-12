Меркель подписала соглашение о создании нового правительства ФРГ

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Действующий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали в Берлине коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ.

Трансляцию церемонии в прямом эфире вел телеканал Phoenix.

В среду в бундестаге состоится избрание Ангелы Меркель канцлером ФРГ, затем президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен назначить министров нового правительства по представлению канцлера. Выборы Меркель практически предрешены – "большая коалиция" в составе ХДС, ХСС и СДПГ имеет большинство в немецком парламенте.