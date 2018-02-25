наверх
25.02.201817:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель и Макрон призвали Москву повлиять на Дамаск

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (423)

    (обновлено: )21602
    Меркель и Макрон переговорили в воскресенье по телефону с Путиным о Сирии, в частности, о ситуации в Восточной Гуте, после чего было опубликовано заявление кабмина ФРГ.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Москву оказать "максимальное давление на сирийский режим" с тем, что прекратить воздушные удары по Восточной Гуте. Об этом сказано в опубликованном в воскресенье заявлении кабмина ФРГ.

    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС
    RT в youtube
    Появилось видео с места крушения сбитого сирийцами F-16 израильских ВВС

    "Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон подчеркнули, что сейчас крайне важно, чтобы резолюция (Совета Безопасности ООН — ред.) была выполнена быстро и в полном объеме. Они призвали Россию в этом контексте оказать максимальное давление на сирийский режим с тем, чтобы немедленно прекратить воздушные удары и бои", — говорится в заявлении.

    В кабмине ФРГ сообщили, что Меркель и Макрон переговорили в воскресенье по телефону с президентом России Владимиром Путиным о Сирии, в частности, о ситуации в Восточной Гуте.

    СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?