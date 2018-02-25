Меркель и Макрон призвали Москву повлиять на Дамаск

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Москву оказать "максимальное давление на сирийский режим" с тем, что прекратить воздушные удары по Восточной Гуте. Об этом сказано в опубликованном в воскресенье заявлении кабмина ФРГ.

"Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон подчеркнули, что сейчас крайне важно, чтобы резолюция (Совета Безопасности ООН — ред.) была выполнена быстро и в полном объеме. Они призвали Россию в этом контексте оказать максимальное давление на сирийский режим с тем, чтобы немедленно прекратить воздушные удары и бои", — говорится в заявлении.

В кабмине ФРГ сообщили, что Меркель и Макрон переговорили в воскресенье по телефону с президентом России Владимиром Путиным о Сирии, в частности, о ситуации в Восточной Гуте.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.