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    Общество

    Рада узаконила половые отношения с 16-летнего возраста

    (обновлено: )43605
    Закон устанавливает минимальный возраст полового согласия в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Устанавливается, что изнасилование совершает именно совершеннолетний.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина.  Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. За проголосовал 241 народный депутат, передает телеканал "112 Украина".

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    Отныне изнасилование несовершеннолетнего неестественным способом карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Также закон запрещает добровольные половые отношения между совершеннолетними и теми, кому нет 16-ти лет.

    Закон устанавливает минимальный возраст полового согласия в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Кроме того, устанавливается, что изнасилование совершает именно совершеннолетний, поскольку он должен осознавать общественно опасный характер такого поведения.

    Кроме того, закон запрещает создание или содержание публичных домов и подобных мест с участием несовершеннолетних. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

    Как отмечается, документ приводит законодательство Украины в соответствие с положениями Факультативного протокола по торговле детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка; положениями Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; а также с нормами Европейской социальной хартии.

    При всем этом, закон не регулирует половые отношения между несовершеннолетними по взаимному согласию. По нынешним нормам, вопрос о достижении половой зрелости решает судебно-медицинская экспертиза. Это норму депутаты убрали из УПК 228 голосами.   

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники полиции разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки. 

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