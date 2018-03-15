наверх
15.03.201807:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Полиция Британии расширила географию расследования по "делу Скрипаля"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (38)

    (обновлено: )44602
    По данным СМИ, службы, участвующие в расследовании, оградили в Гиллингеме грузовик, который, предположительно, использовался для эвакуации автомобиля Сергея Скрипаля.
    Британская полиция. Архивное фото
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. География мест, в которых ведется расследование по делу об отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, расширилась, теперь, помимо Солсбери, мероприятия ведутся в британском городе Гиллингем, сообщает газета Guardian.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    По данным издания, утром в среду службы, участвующие в расследовании, оградили в Гиллингеме грузовик, который, предположительно, использовался для эвакуации автомобиля Скрипаля. Жителям города, который находится в 48 километрах к западу от Солбсери, на время операции власти рекомендовали не выходить из дома.

    Читайте также — Дело Скрипаля: полиция ищет авто, пострадавший в критическом состоянии

    Как отмечает газета, грузовик компании Ashley Wood Recovery к моменту оперативных действий четыре дня находился на одном месте около автобусной остановки.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    В России все обвинения в причастности к отравлению Скрипаля категорически отрицают.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Дело - труба! В Украине кризис с газом