наверх
14.03.201815:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Британия приостанавливает связи. Мэй обвинила РФ в атаке на Скрипаля

    (обновлено: )34808
    Тереза Мэй в ходе выступления в британском парламенте прямо обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери российское государство. По ее словам, Британия приостанавливает "все двусторонние контакты на высоком уровне".
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости, Мария Табак Украина. Британия в связи с отравлением работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля приостанавливает двусторонние контакты с РФ, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, заявила, выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
    Скандалы в мире: отравление Скрипаля, порноактриса и деньги Трампа

    Она прямо обвинила в отравлении Скрипаля и его дочери российское государство.

    "После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — сказала Мэй.

    Ранее Мэй заявила, что Лондон в связи с делом Скрипаля высылает более трети сотрудников посольства России в стране – 23 человека, а также дает им неделю на сборы.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.

    Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом