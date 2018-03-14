Нацбанк прекращает выпуск мелких монет

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины принял решение прекратить выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

Пресс-служба Нацбанка в ноябре 2017 года сообщала, что регулятор намерен отказаться от выпуска монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. По данным госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для упрощения расчетов устанавливаются правила округления общей суммы покупки. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и далее сможет ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. Как отмечается, при безналичных расчетах закругление не будет осуществляться.

НБУ в среду сообщил, что вводя в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен и прекращая печатать банкноты этих номиналов, не будет изымать их из обращения. В понедельник пресс-служба регулятора сообщала, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. В среду он представил эти новые монеты.