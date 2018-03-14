наверх
14.03.201819:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Россия

    Высылка дипломатов из Британии. Появилась реакция МИД РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (30)

    (обновлено: )45312
    В заявлении внешнеполитического ведомства РФ назвали "категорически неприемлемым и недостойным" тот факт, что правительство Великобритании пошло на "дальнейшее серьезное обострение отношений".
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел России считает меры, анонсированные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в адрес России, враждебными и нацеленными на серьезное обострение отношений.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов", — говорится в заявлении.

    Читайте также: Дело Скрипаля: полиция ищет авто, пострадавший в критическом состоянии

    Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.

    Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом