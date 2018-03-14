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    "Дело Скрипаля". Совбез ООН срочно собирается по просьбе Британии

    (обновлено: )32203
    Срочное совещание Совбеза ООН по "делу Скрипаля" пройдет в среду в 21.00 по киевскому времени. С соответствующим призывом обратилась Великобритания, чтобы проинформировать "о расследовании нападения".
    Заседание Совета безопасности ООН
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Великобритания призвала к созыву срочного совещания Собвеза ООН в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    "Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", — говорится в сообщении МИД Великобритании в Twitter.

    ​Позже постоянное представительство Нидерландов при ООН сообщило в Twitter, что срочное совещание Совбеза ООН по "делу Скрипаля" пройдет в среду в 21.00 по киевскому времени.

    "Сегодня в Совете безопасности ООН: 15.00 EST (21.00 по Киеву) совещание по атаке в Солсбери", — говорится в сообщении.

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
    Скандалы в мире: отравление Скрипаля, порноактриса и деньги Трампа

    Премьер Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоялось заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй, после полудня, изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

    Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

    Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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