Украина объявила бойкот соревнованиям в России

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России.

"Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", — написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.

Игорь Жданов/Facebook, 14 марта 2018

По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

facebook.com/zhdanovihor Приказ Игоря Жданова относительно соревнований в России

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Читайте также: Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.