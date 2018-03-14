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    Украина объявила бойкот соревнованиям в России

    (обновлено: )507014
    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. Он подписал соответствующий приказ в среду.
    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России.

    "Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", — написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.

    Игорь Жданов/Facebook, 14 марта 2018

    По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

    facebook.com/zhdanovihor
    Приказ Игоря Жданова относительно соревнований в России

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

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    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. 

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