Госдеп США жестко отреагировал на заявления Путина в Крыму

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные заявления президента РФ Владимира Путина.

В среду, 14 марта, Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения "референдума" о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.

Смотрите также: "Я вас крепко-крепко обнимаю". Путин принял участие в концерте в Крыму

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — следует из заявления госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии.

Читайте также: Ты меня уважаешь? В Польше симпатиков украинцев меньше, чем антипатиков

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.