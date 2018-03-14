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    Госдеп США жестко отреагировал на заявления Путина в Крыму

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (680)

    (обновлено: )101029
    Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма в 2014 году были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные заявления президента РФ Владимира Путина.

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    В среду, 14 марта, Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения "референдума" о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.

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    "Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — следует из заявления госдепа.

    Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

    "В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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