наверх
15.03.201808:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Дело Скрипаля. Британия заблокировала российский проект заявления СБ ООН

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (39)

    (обновлено: )60240
    По словам российского представителя, предложенные делегацией Великобритании поправки исказили смысл документа, "который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", — заявил он.

    Читайте также — Дело Скрипаля: полиция ищет авто, пострадавший в критическом состоянии

    По его словам, предложенные делегацией Великобритании поправки исказили смысл документа, "который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Дело - труба! В Украине кризис с газом