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    Экономика

    Кабмин вводит эмбарго на удобрения из РФ

    (обновлено: )38827
    Как заявил премьер Владимир Гройсман, нужно поручить Минэкономики согласно регламентным требованиям оформить решение по эмбарго.
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Андрей Герус
    glavcom.ua
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    "Принять сейчас решение о введении временных ограничений (на поставки минеральных удобрений из РФ – ред.) и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", — сказал Гройсман на заседании правительства.

    Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

    Киев пытается диверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ, однако, как заявил в феврале первый вице-премьер – глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив, российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. В связи с этим он тогда предложил внести российские удобрения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

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