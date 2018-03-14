Кабмин вводит эмбарго на удобрения из РФ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Принять сейчас решение о введении временных ограничений (на поставки минеральных удобрений из РФ – ред.) и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", — сказал Гройсман на заседании правительства.

Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

Киев пытается диверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ, однако, как заявил в феврале первый вице-премьер – глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив, российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. В связи с этим он тогда предложил внести российские удобрения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину.