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    Власти намерены запретить ввоз из России минеральных удобрений

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    Глава Минэкономразвития Степан Кубив на заседании правительства в среду заявил, что российские удобрения после введения антидемпинговых пошлин продолжают поступать на украинский рынок через Белоруссию и другие страны СНГ.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины намерен внести минеральные удобрения, произведенные в России, в перечень запрещенных к ввозу на украинский рынок, заявил первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив.

    Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

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    Кубив на заседании правительства в среду заявил, что российские удобрения после введения антидемпинговых пошлин продолжают поступать на украинский рынок через Белоруссию и другие страны СНГ. Он сообщил, что в связи с этим планируется внести российские удобрения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

    "Коды (товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины — ред.) мы будем менять, расширять, чтобы минимизировать поступление нелегальным способом тех минеральных удобрений, которые особо важны для посевной", — сказал Кубив на заседании правительства, которое транслирует сайт Кабмина.

    Он также сообщил, что правительство держит под контролем вопрос продления антидемпинговых пошлин в отношении российской продукции, срок действия которых истекае18 апреля.

    Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем, украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.

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