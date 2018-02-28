Власти намерены запретить ввоз из России минеральных удобрений

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины намерен внести минеральные удобрения, произведенные в России, в перечень запрещенных к ввозу на украинский рынок, заявил первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив.

Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

Кубив на заседании правительства в среду заявил, что российские удобрения после введения антидемпинговых пошлин продолжают поступать на украинский рынок через Белоруссию и другие страны СНГ. Он сообщил, что в связи с этим планируется внести российские удобрения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

"Коды (товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины — ред.) мы будем менять, расширять, чтобы минимизировать поступление нелегальным способом тех минеральных удобрений, которые особо важны для посевной", — сказал Кубив на заседании правительства, которое транслирует сайт Кабмина.

Он также сообщил, что правительство держит под контролем вопрос продления антидемпинговых пошлин в отношении российской продукции, срок действия которых истекае18 апреля.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем, украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.