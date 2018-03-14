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    МИД предложит Порошенко разорвать договор о дружбе с РФ

    (обновлено: )23516
    Министр Павел Климкин анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук заявила, что МИД Украины подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

    "Министр Павел Климкин на нашем (парламентском – Ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", — написала Залищук в среду в Facebook.

    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

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