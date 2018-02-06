Дружинников бьют, занимай очередь

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Активисты уже встали как кость в горле украинцам. А последний демарш общественного формирования "Национальная дружина", прошагавших по центру столицы в балаклавах, в одинаковых формах, с флагами, и вовсе добил. Более того, как отметили дружинники, они набирают в свои ряды людей прошедших АТО, владельцев оружия, для наведения "украинского порядка". Впрочем, все сразу поняли, что это очередной продукт одной из политсилы очень близкой к главе МВД Арсену Авакову. Но и активисты разных направлений то и дело, сами нарываются на неприятности.

На дружинников нападают

В Запорожье активисту "Нацдружины" пытались перерезать горло в подъезде его же дома в ночь с 4 на 5 февраля. Неизвестный мужчина с ножом пытался перерезать горло. На данный момент с активистом все в порядке, он находится под круглосуточной защитой своих же соплеменников.

Нападение на своего члена в "Нацдружине" связывают с рейдом в минувшие выходные, когда активисты разгромили киоск, где торговли наркотиками в Хортицком районе Запорожья. Но так ли это, неизвестно. Возможно, это какие-то личные мотивы, не связанные с акциями. Нападавший не найден.

В Киеве на Подоле в районе Контрактовой площади собрались несколько десятков человек, которые выступили против создания и деятельности "Национальных дружин". По мнению собравшихся, за порядком в стране должна следить полиция. Среди лозунгов участников акции: "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и так далее. Участники протеста прошлись по улице Сагайдчного под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

Главное, создание "Нацдружины" противоречит законодательству. А именно, статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", как и участие в их деятельности, руководство, финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывным веществом или военной техникой.

"Дружина не должна иметь ни малейших признаков военизированного состояния. Эти товарищи, как мы видим, проводят строевую и огневую подготовку, имеют определенную форменную одежду, скрывают лица под балаклавами – это все нарушение закона. Звучат слова отдельных патриотов о желании граждан поучаствовать в охране общественного порядка – вопросов нет. У нас есть громадное число вакантных должностей в Национальной полиции и Национальной гвардии. Только государство имеет монополию на право силы в стране", — отмечает экс-министр МВД Анатолий Могилев.

Если государство не пресекает создание военизированных подразделений, которые присваивают себе силу, то страшно говорить о последствиях, считает генерал.

"Надеюсь, что нигилисты из правоохранительной системы все таки задумаются. Потому как завтра каждый олигарх может создать себе свою маленькую уличную армию или даже тюрьму для влияния на общественную, политическую или финансовую ситуацию в стране, а дальше полный хаос", — подчеркивает Анатолий Могилев.

Народный самосуд

Но, так как полиция делает вид, что "Нацдружины" и прочие общественные организации не нарушают законы Украины, то уже народ взялся за наведение порядка. Было дело, в офисы "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, филиалом которого является "Нацдружина", подбрасывали взрывчатку. Да и периодически бьют так называемых активистов.

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"Самосуд в обществе рано или поздно начнется, я это прогнозировал уже давно. Реакция людей на ублюдков, которые начинают бессовестно себя вести, выступают как вершители правосудия, она проявится. И это провоцируется самим государством, потому что никого за незаконные действия не наказывают. Недавно избили молодых людей на Майдане при полном попустительстве полиции. Много из того, что делают правые, вызывает негатив, как после того, как они заявились на сессию горсовета в Черкассах. Само праворадикальное направление, оно многовекторно, и, далеко не всех устраивает, что "Нацдружина", "Нацекорпус" пытаются доминировать над всеми. И, я уверен, что внутренние противоречия могут породить жесткое противостояние. Они могут воевать друг с другом. Уже в Киеве "Муниципальная Варта" разделилась и дерется за влияние. Интеллекта у исполнителей и руководителей крайне мало. Даже история с разгромом точки наркотиков в Запорожье — это абсурд, ловить торговцев наркотиками должны полицейские. Это их функция. А в это время криминальный мир к ним сегодня присматривается. Присматривается к тому, что они делают и как. Ведь они уже показали себя в борьбе с лотереями: одних они громили, а других не трогали. И криминал это интересует и, не удивлюсь, если вскоре эти парни будут оказывать им платные услуги — под видом робингудов убирать конкурентов", — рассказывает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

По сути, как подчеркивает эксперт, мы на пороге грандиозной борьбы между праворадикальными организациями, в результате которой может даже пролиться кровь.