В Киеве переименовали парк Дружбы народов

КИЕВ, 22 — РИА Новости Украина.
Киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец", передает пресс-служба Киеврады.
Решение о переименовании приняли депутаты в четверг, 22 февраля.
Целью принятия решения указано "сохранение рекреационной функции и уникальной среды, развитие части территории острова Муромец".
Парк Дружбы Народов создали в 1972 году в урочище Черторой, которое ранее называли Вигуровщиной — тут был пляж и пристань речного трамвая.
Позже к парку добавили территорию острова Муромец.
Напомним, ранее Киевский городской совет переименовал Московский мост.