В Киеве переименовали парк Дружбы народов

КИЕВ, 22 — РИА Новости Украина.

Киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец", передает пресс-служба Киеврады.

Решение о переименовании приняли депутаты в четверг, 22 февраля.

Целью принятия решения указано "сохранение рекреационной функции и уникальной среды, развитие части территории острова Муромец".

Парк Дружбы Народов создали в 1972 году в урочище Черторой, которое ранее называли Вигуровщиной — тут был пляж и пристань речного трамвая.

Позже к парку добавили территорию острова Муромец.

Напомним, ранее Киевский городской совет переименовал Московский мост.