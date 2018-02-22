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    Киев

    В Киеве переименовали парк Дружбы народов

    (обновлено: )21503
    Целью принятия решения указано "сохранение рекреационной функции и уникальной среды, развитие части территории острова Муромец".
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 — РИА Новости Украина. 

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец", передает пресс-служба Киеврады.

    Решение о переименовании приняли депутаты в четверг, 22 февраля.

    Целью принятия решения указано "сохранение рекреационной функции и уникальной среды, развитие части территории острова Муромец".

    Парк Дружбы Народов создали в 1972 году в урочище Черторой, которое ранее называли Вигуровщиной — тут был пляж и пристань речного трамвая.

    Позже к парку добавили территорию острова Муромец.

    Напомним, ранее Киевский городской совет переименовал Московский мост.

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