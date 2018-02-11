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    В Днепре спорят по поводу переименования области

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    (обновлено: )607012
    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".
    Вид на Днепр (ранее Днепропетровск)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Днепре состоялось общественное обсуждение инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, сообщает Радио Свобода. Мероприятие организовал областной центр Всеукраинского общества "Просвита".

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    gorod.dp.ua
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    По словам организаторов события, нынешнее название области — Днепропетровская — подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено. Представляя обоснование инициативы по переименованию области на Сичеславскую, докладчики отмечали, что именно это название апеллирует к казацкому прошлому: на территории области существовали пять из восьми сечей (все главные казацкие сечи — Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлыкская, Пидпильненська). Также Днепропетровская область является единственной, территория которой полностью была территорией запорожских вольностей.

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    Во времена УНР край назывался земля Сечь с центром в Екатеринославе, а в 1918-1919 годах город носил неофициальное название Сичеслав (Сичослав).

    Историк и краевед Николай Чабан представил участникам мероприятия раритетные издания столетней давности, где местом печати указан Сичеслав, среди которых и редкий Шевченковский Кобзарь.

    Как отмечали участники, публичное возрождение названия "Сичеслав" началось незадолго до распада СССР: национально-демократические организации области стали использовать в своих названиях это слово, однако 2016 сторонникам названия "не хватило поддержки", чтобы добиться именно такого переименования областного центра.

    "Битву за Сичеслав мы проиграли, битву за Сичеславскую область мы не проиграем", — отмечали участники собрания.

    В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".

    Участники обсуждения признали, что несмотря на то, что название Сичеслав используется жителями, для многих отношение к этому топониму остается неоднозначным.

    Также, по их словам, может быть проблематичным утверждение названия "Сичеславская область" в парламенте, ведь за нее должны высказаться не менее 300 депутатов.

    Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" составит 425 тысяч гривен.

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