Вятрович: в Украине фактически завершена декоммунизация

КИЕВ, 10 фев —РИА Новости Украина. В Украине процесс декоммунизации фактически завершен.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Радио Свобода".

"Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", — сказал Вятрович.

По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленина.

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. С тех памятников, мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет" — рассказал Вятрович.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.