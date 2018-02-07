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    Вятрович призвал лишить "Родину-мать" советского герба

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (253)

    (обновлено: )655027
    По мнению главы Института нацпамяти, никто памятник "Родина-мать" демонтировать не будет, но "этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства".
    Монумент Родина-мать
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович призвал убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в Киеве в рамках декоммунизации.

    Родину-мать одели в украинские национальные костюмы
    Украинское фото
    Все оттенки черного. Соцсети о подсветке монумента "Родина-мать"

    "Что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, то ли наложением", — заявил директор Института национальной памяти в эфире телеканала "Прямой".

    По его мнению, Киев "отстает" и в переименовании улиц. "Меня удивляют заявления некоторых депутатов Киевского городского совета, в частности, "Блока Порошенко", которые говорят о том, что достаточно этих переименований. Мы будем говорить, что достаточно этих переименований, только тогда, когда в полной мере будет выполнен закон о декоммунизации. Еще, по крайней мере, несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого в Киеве остаются и требуют переименования", — подчеркнул он.

    Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует в Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", а имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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