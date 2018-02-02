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    Общество

    Вятрович сделал пафосное заявление о польской интеллигенции

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (378)

    (обновлено: )80117
    Известные общественные деятели Польши в своем заявлении раскритиковали принятый сеймом и сенатом страны скандальный закон об Институте национальной памяти. Владимир Вятрович поблагодарил подписантов за смелость.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович поблагодарил общественных деятелей Польши, выступивших против т.н. "антибандеровского закона". 

    Владимир Вятрович об антибандеровском законе в Польше. Видео
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    Ранее сообщалось, что известные общественные деятели Польши в своем заявлении раскритиковали принятый сеймом и сенатом страны скандальный закон об Институте национальной памяти, устанавливающий, в частности, уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков. 

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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    "Уверен! Украина и Польша преодолеют нынешние трудности. Потому что у наших соседей есть отважные люди, которые способны даже сейчас говорить правду. Спасибо!" — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Facebook Владимира Вятровича
    Комментарий Владимира Вятровича о польской интеллигенции

    Скандальный польский закон об Институте национальной памяти еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии".

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