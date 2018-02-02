Вятрович сделал пафосное заявление о польской интеллигенции

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович поблагодарил общественных деятелей Польши, выступивших против т.н. "антибандеровского закона".

Ранее сообщалось, что известные общественные деятели Польши в своем заявлении раскритиковали принятый сеймом и сенатом страны скандальный закон об Институте национальной памяти, устанавливающий, в частности, уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов в преступлениях против поляков.

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Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Уверен! Украина и Польша преодолеют нынешние трудности. Потому что у наших соседей есть отважные люди, которые способны даже сейчас говорить правду. Спасибо!" — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича о польской интеллигенции

Скандальный польский закон об Институте национальной памяти еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии".