Вятрович боится нападений на украинцев из-за "антибандеровского" закона

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Принятие Польшей "антибандеровского" закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью телеканалу Эспрессо ТВ.

Во вторник президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", — сказал Вятрович.

Он также отметил, что принятие этого закона является признаком наступления на свободу слова.

"Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", — сказал Вятрович.