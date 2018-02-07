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    Политика

    Вятрович боится нападений на украинцев из-за "антибандеровского" закона

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (427)

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    По словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Принятие Польшей "антибандеровского" закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью телеканалу Эспрессо ТВ.

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    Во вторник президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

    "К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий", — сказал Вятрович.

    Он также отметил, что принятие этого закона является признаком наступления на свободу слова.

    "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", — сказал Вятрович.

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