Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" составит 425 тысяч гривен, говорится в информации, предоставленной КП "Киевский метрополитен".

Читайте также: Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

Решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевский городской совет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро.

Фото Facebook Андрей Блинов Документ о стоимости переименовании станции метро "Петровка"

По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч гривен, новое название станции на входах и выходах обойдется в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

Читайте также: Прощай, метро Петровка! Соцсети о новых переименованиях в Киеве