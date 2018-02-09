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    Киев

    Переименование метро "Петровка" в Киеве обойдется в 425 тысяч гривен

    (обновлено: )12912
    Стала известность стоимость переименования станции метрополитена, проведенного Киевсовет в рамках декоммунизации. Киевскому метрополитену придется потратиться на замену названия станции, перепечатку схем метро.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" составит 425 тысяч гривен, говорится в информации, предоставленной КП "Киевский метрополитен".

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    Решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевский городской совет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро.
    Фото Facebook Андрей Блинов
    Документ о стоимости переименовании станции метро "Петровка"

    По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч  гривен, новое название станции на входах и выходах обойдется в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

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