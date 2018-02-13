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    Якубин: переименование "Петровки" = годовой стипендиальный бюджет

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    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" - годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов. И это в стране, в которой правительство сократило наполовину получателей академических стипендий.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Ориентировочная стоимость переименования станции киевского метро "Петровка" составит 425 тысяч гривен, говорится в информации, предоставленной КП "Киевский метрополитен".

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    Решение о переименовании "Петровки" в "Почайну" Киевсовет принял 8 февраля. Также переименован вся линия метро.

    По информации "Киевского метрополитена", замена текстового наполнения обойдется в 100 тысяч гривен, новое название станции на входах и выходах обойдетсяп в 72 тысячи гривен, замена общих схем в 168 тысяч и линейных схем в 84 тысячи.

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    Политолог Алексей Якубин отмечает, что стоимость переименования станции "Петровка" — годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов.

    "Переименование метро "Петровка" обойдется в более чем 400 тысяч гривен. Наших с Вами, бюджетных. Это к слову годовой стипендиальный бюджет для группы из более чем 30 студентов", — пишет политолог у себя в Facebook. 

    И это, по его словам, в стране, где правительство Гройсмана сократило наполовину получателей академических стипендий.

    "А теперь посчитайте сколько добрые дяди и тети "декоммунизировали" на улицах, бульварах и всем остальном. Пока вы кричали о "тоталитарном совке", с пеной у рта защищая это все. Они же за "историческую правду" — как вы верили, а оказалось за длинной гривной или евро", — резюмирует Якубин.

    Facebook Алексея Якубина
    Комментарий Алексея Якубина о переименовании "Петровки"
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