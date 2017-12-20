Раимов: вместо переименований улицам нужны просто номера

РИА Новости Украина

Далеко не всем в Киеве нравится продолжающаяся декоммунизация, из-за которой переименовывают улицы. Еще в октябре на сайте Киевского городского совета появилась петиция "Запретить переименование улицы Александра Сабурова в улицу именно Сержа Лифаря! В Алмазную, Молодежную или даже Фестивальную, но не в честь эмигранта-гомосексуала!".

Автор петиции, Оксана Смолярчук, просит не переименовывать улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря. Женщина считает, что персона известного танцора Сержа Лифаря не знакома большинству жителей ее улицы.

Недоволен переименованиями и политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Меня достали переименования улиц. И не потому что я не могу запомнить их названия и выгляжу как старик, называя их старыми названиями. Только у нас проспекты националистов упираются в мост под названием "Московский". Оба с двух сторон подпирают", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

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Он за то, чтоб улицы начать номеровать по американскому стилю – и тогда ни у кого не будет никаких исторических и других вопросов, легче будет навигация, никакой политики.

"Например, пересечение пятой и одинадцатой. Площади уж да, могут называться "Свободы", "Независимости", "Единства". Но раз исторические герои нас разъединяют, давайте оставим политические вкусы каждому отдельно. Общество должно идти к друг другу на встречу, а не опять вновь и вновь вступать в "срачи". Присвоить улицам номер – лучший способ уйти от конфликта здесь. И будет нам счастье. И тем, кто будет жить на тринадцатой", – считает Раимов.

Скриншот с сайта Facebook

Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти просит мэра Киева Виталия Кличко переименовать столичный проспект Правды.